Adailton Cruz se reúne com governadora em exercício e pede prioridade financeira para a saúde

Na tarde da última terça-feira (17), o deputado estadual Adailton Cruz participou de uma reunião de grande relevância com a governadora em exercício, Mailza Gomes, na qual foram discutidos temas cruciais relacionados à saúde no estado do Acre. O encontro teve como foco a identificação e resolução de desafios enfrentados pelo sistema de saúde e a busca por maneiras de aprimorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Durante a reunião, Adailton Cruz demonstrou sua preocupação com relação à Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Apesar do aumento de mais de 300 milhões previsto no orçamento para a saúde, o deputado ressaltou que ainda é insuficiente para atender às necessidades de reformulação do plano de carreira dos servidores e à expansão dos serviços de saúde no estado.

Um dos exemplos destacados por Adailton Cruz foi a necessidade urgente de fortalecer o serviço de controle do câncer no estado. Ele pontuou que o atual sistema está sobrecarregado e não atende adequadamente à crescente demanda da população acreana, o que representa uma séria preocupação para a saúde pública.

O deputado Adailton Cruz continua firmemente comprometido em assegurar que recursos financeiros adicionais sejam direcionados para a saúde do Acre, visando proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores da área e expandir os serviços de saúde.