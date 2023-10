Adolescente mata o próprio irmão de 14 anos com tiro na testa: “Sem querer”

Um homicídio foi registrado no município de Seringal Colombo, no Rio Murú, na zona rural de Tarauacá, interior do Acre, na última terça-feira (10), quando um adolescente de 15 anos teria matado o irmão de 14 anos com um tiro na testa. Segundo informações, os dois eram irmãos e o mais velho, suposto autor do crime, teria ganhado um rifle aos 12 anos, para caçar. Essa arma teria sido substituída por uma espingarda calibre 36.

Ainda de acordo com informações da polícia, no dia 10 de outubro, o pai da vítima recebeu a notícia do falecimento do filho e se dirigiu até o local do ocorrido. Ao chegar, o pai encontrou o corpo da vítima em cima de uma mesa, com um tiro na cabeça, especificamente na testa, além de chumbo nas mãos.

O pai da vítima teria tentado levar o filho para a cidade, para realizar exame de corpo de delito, mas a mãe não permitiu. Segundo informações, há várias versões sobre a história, mas a mãe da vítima disse que o suposto autor havia dito que foi disparar o cartucho molhado e atingiu a vítima sem querer.

O suposto autor disse para o pai da vítima que quando foi tirar o cartucho, a espingarda disparou, sem saber como aconteceu.

Segundo informações da polícia, o genitor acredita que não foi sem querer, que ouviu de vizinhas que os irmãos brigavam muito e, também, pela forma como encontrou o filho com o chumbo na mão e o local do tiro rodeado de chumbo. Além disso, o pai estranhou o fato da mãe não ter deixado levar o corpo do filho para fazer exame.

Em depoimento, o pai afirmou que ouviu da vizinha que o suposto autor do crime teria ameaçado matar o irmão naquele mesmo dia. Além disso, destacou que o jovem estava ‘frio’ durante o velório.