Adufac realiza show de tributo a João Donato em homenagem ao Dia dos Professores

Em comemoração ao Dia da Professora e do Professor, a Associação de Docentes da Ufac (ADufac) preparou uma programação cultural especial em Rio Branco. Segundo informações divulgadas nas redes sociais oficiais do Governo do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, no próximo sábado, dia 14, às 17h30, no Museu Povos Acreanos (MPA), acontecerá a reedição do show “Tributo a João Donato”. Este evento reunirá 30 artistas locais em performances e interpretações de canções icônicas do cantor e compositor acreano João Donato, como uma homenagem póstuma.

O evento é gratuito, aberto a toda a sociedade, e será realizado na Praça Meandros do MPA, prometendo uma noite de música e celebração da cultura local. Além disso, no domingo, dia 15, às 18h, no Cine Teatro Recreio, a Companhia Garatuja de Artes Cênicas apresentará uma pré-estreia especial do espetáculo “Correrias”. No entanto, vale ressaltar que essa atividade será restrita às professoras e professores convidados da ADufac, devido à capacidade limitada do teatro.

Para participar desses eventos, as professoras e professores podem retirar seus ingressos diretamente na Secretaria da ADufac nos dias 11 e 13 de outubro, das 8h às 17h. Além disso, a ADufac está disponibilizando transporte exclusivo para professores aposentados que desejam participar. Basta entrar em contato com a Secretaria da Associação, manifestar o interesse e fornecer o endereço para que a equipe agende o transporte nos dois dias de atividades.

O “Tributo a João Donato” já foi encenado em 17 de agosto, em homenagem ao aniversário de João Donato, o aclamado músico acreano que nos deixou em 17 de julho. O evento é uma iniciativa do governo do Acre, através da Fundação de Cultura Elias Mansour, com o apoio do Instituto João Donato.

Já o espetáculo “Correrias” é uma abordagem sensível ao termo usado por indigenistas e antropólogos no Acre para descrever o genocídio e epistemicídio dos povos originários da região. Com sete anos de pesquisa e quatro anos de montagem cênica, a Companhia Garatuja apresenta a trágica história dos seres yuxibus e yiuxins dos povos massacrados pela ganância dos nawas. Este evento promete ser uma reflexão profunda sobre a história e cultura do Acre.

Em resumo, a programação cultural preparada pela ADufac em celebração ao Dia da Professora e do Professor promete ser uma oportunidade única de celebrar a cultura local e refletir sobre questões importantes para a região. A participação ativa dos educadores é incentivada, com ingressos disponíveis na Secretaria da ADufac e opções de transporte para professores aposentados.

Veja a publicação: