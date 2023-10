Advogados de Trump se declaram culpados por interferência na eleição

Dois ex-advogados do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump se declararam culpados na Justiça pela tentativa de reverter ilegalmente o resultado das eleições de 2020, com vitória do democrata Joe Biden.

A advogada Sidney Powell reconheceu culpa, nessa quinta-feira (19/10), em seis acusações de conspiração por ajudar em tentativas de alterar o resultado da eleição presidencial no estado da Geórgia. Powell também aceitou testemunhar contra Trump e outros réus investigados por suspeita de tentativa de evitar a derrota do bilionário da Geórgia. O também advogado Kenneth Chesebro se declarou culpado, nesta sexta-feira (20/10), por subversão eleitoral na Geórgia e fazer parte de uma conspiração ao lado de Donald Trump para reverter o resultado das eleições de 2020 no estado. Segundo as investigações, Chesebro também teria trabalhado para desenvolver um plano de campanha de Trump para apresentar listas não autorizadas a eleitores republicanos na Geórgia e outros seis estados. O advogado teria escrito um memorando com o que os eleitores pró-Trump deveriam fazer em seus respectivos estados para garantir a reeleição do bilionário. O também advogado Kenneth Chesebro se declarou culpado, nesta sexta-feira (20/10), por subversão eleitoral na Geórgia e fazer parte de uma conspiração ao lado de Donald Trump para reverter o resultado das eleições de 2020 no estado. Segundo as investigações, Chesebro também teria trabalhado para desenvolver um plano de campanha de Trump para apresentar listas não autorizadas a eleitores republicanos na Geórgia e outros seis estados. O advogado teria escrito um memorando com o que os eleitores pró-Trump deveriam fazer em seus respectivos estados para garantir a reeleição do bilionário.