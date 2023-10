AFEX derrota Flamengo e se aproxima da vaga no Estadual

Dois jogos foram disputados nesta segunda, 16, no Florestão, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. A AFEX-Talentos do Futuro, da Extrema, venceu o Flamengo por 1 a 0 e se aproximou da classificação.

Outro confronto

No outro confronto da rodada, o Esporte e Lazer bateu o Acre Esporte, de virada, por 4 a 3 e manteve as possibilidades de chegar na segunda fase do torneio.

Pelo grupo B

A fase de classificação do Estadual terá mais duas partidas nesta terça, 17, a partir das 14h50, no Florestão, pelo grupo B. Adesg e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e no segundo duelo o Bangu joga contra a Chapecoense, de Porto Acre.

Classificação da chave A

1º AFEX 9 Pts

2º Atlético 6 Pts

3º Flamengo 6 Pts

4º Esporte e Lazer 6 Pts

5º Paulão 3 Pts

6º Acre Esporte 0 Pt