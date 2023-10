A seleção de Alagoas derrotou a seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 25×10, 25×13 e 25×16 nesta quinta, em 12, em Paulo Afonso, no interior da Bahia. O duelo foi válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.

Donas da casa

As meninas acreanas jogam contra a seleção da Bahia nesta sexta, 13, a partir das 17h30. Ainda sem vencer no Brasileiro, a seleção acreana precisa ganhar seus dois últimos jogos na fase de classificação para sonhar com uma vaga na semifinal.