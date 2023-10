Aleac dá início a audiência pública em Cruzeiro do Sul com presença de políticos e autoridades

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promove nesta sexta-feira (13), uma audiência pública para tratar sobre a economia e desenvolvimento da região do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Anteriormente, uma audiência também já havia sido realizada em Brasiléia, para debater sobre os problemas e necessidades do Alto Acre e da tríplice fronteira do estado.

A iniciativa da Mesa Diretora da Aleac busca estabelecer um canal de comunicação aberto entre os setores da sociedade e as autoridades públicas, permitindo uma discussão ampla e democrática sobre questões cruciais para o desenvolvimento da região. O foco recai sobre temas relacionados à economia e ao impacto social na Regional do Juruá.

A abertura da audiência teve pouca participação da bancada federal do Acre. Apenas dois parlamentares foram confirmados: os deputados federais Zezinho Barbary (PP) e Roberto Duarte (Republicanos).

A reunião tem a participação de prefeitos e parlamentares dos municípios que englobam a região acreana.

A Aleac promove a transmissão ao vivo da reunião. Acompanhe: