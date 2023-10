Além de Bittar, outros 3 senadores estão no Acre para ouvir moradores da Reserva Chico Mendes

Membros da CPI das ONGs, do Senado Federal, começam nesta quinta-feira (19), uma série de agendas pelo Alto Acre. A principal pauta do grupo será uma visita e reunião com moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A proposta foi requerida pelo senador Marcio Bittar (União Brasil/AC), que é o relator da CPI. Além dele, o presidente do grupo, senador Plinio Valério (PSDB/AM), o vice-presidente, senador Jaime Bagattoli (PL/RO) e o senador Styvenson Valentim (Podemos/RN) também compõe a comitiva que chegou ao Acre na madrugada de quarta-feira (18).

É esperado ainda que os senadores façam uma audiência pública no município de Epitaciolândia, na tríplice fronteira, com os prefeitos da região do Alto Acre.

Na sexta-feira (20), está marcado também uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que irá debater a atividade das ONGs na Amazônia e do Ministério Público Federal.