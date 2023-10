Alexandre de Moraes diz que Acre é alvo de notícia falsa e ironiza ‘ameaça comunista’

Durante um evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na última sexta-feira (6), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ironizou a ‘ameaça comunista no país’, defendida pelo ex-presidente Bolsonaro e por seus aliados.

Ao dizer que foi tratado como ‘vilão’, Moraes citou uma fake news que surgiu durante a campanha presidencial, em que dizia que o Acre teria sido invadido pela Venezuela e declarou: “99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo”.

O ministro disse que informações falsas ‘dão ibope’.

“O 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. O Putin é o rei do comunismo? [Quando] você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, é um negócio… [Quando perguntadas] por que são contra tal coisa, [respondem]: ‘Porque vão instalar o comunismo no Brasil’.”

Acre, um dos estados mais bolsonaristas

O município brasileiro que mais votos proporcionais deu ao presidente não reeleito Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de domingo foi Rodrigues Alves, no interior do Acre, no Vale do Juruá. De acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 5.565 municípios brasileiros, Rodrigues Alves deu ao atual presidente 80,51% dos 6.011 votos válidos – Luís Inácio Lula da Silva, o candidato vitorioso no país, obteve por ali 19,49% dos votos – ou seja, magros 1.455 votos.

Dos 22, Lula venceu em apenas quatro municípios acreanos – Feijó, Jordão, Santa Rosa do Purus e Porto Walter. Bolsonaro, que obteve média de votação superior a 70% em todo o Acre.