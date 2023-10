Aliados defendem que Lula adie escolha do STF para 2024

Diante desse cenário, voltaram a se manifestar defensores da escolha do presidente do TCU, Bruno Dantas, que goza de excelente relação com senadores de todas as bancadas e com ministros do STF. Em conversa recente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria dito que a sabatina de Dantas na CCJ seria “um desfile”, enquanto a de Dino seria marcada por choques com senadores.