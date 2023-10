Alysson Bestene e Bocalom dão início à operação de limpeza do Rio Acre

O governo do Acre, em parceria com a prefeitura de Rio Branco, realizou na manhã desta sexta-feira (20), um mutirão de limpeza, o “Limpa Rio Acre”. A atividade teve início por volta das 7h, no bairro da Base, próximo ao flutuante.

A abertura da ação teve a participação do prefeito Tião Bocalom e do secretário de Governo, Alysson Bestene, além de outras lideranças de vários órgãos e secretarias do Estado e do município de Rio Branco, como o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e a secretaria de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias.

A ação faz parte do comitê de enfrentamento à seca e está sendo coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), com orientação técnica da Defesa Civil Estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Serviço de Água e Esgoto (Saneacre).

De acordo com do secretário de Governo, Alysson Bestene, a operação tem o intuito de retirar a grande quantidade de lixo espalhado ao longo do Rio Acre e que aparecem com o baixo nível das águas. “As secas do rio demonstram os resíduos que a gente acaba observando, como pneus, garrafas pets, plásticos e sacolas. No inverno, tudo isso acaba levando para a saúde pública, várias doenças”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o mutirão é uma ação preventiva realizada pelos poderes públicos. “É um trabalho preventivo que o governo do Estado em parceria com a prefeitura está fazendo. Vamos fazer todo esse trabalho de roçagem, de retirada de garrafas e de pneus, que vai desde a cursa da Gameleira, até a quarta ponte”, disse.

A operação também fará a retirada dos balseiros que se acumulam nos pilares das pontes, e se estende por toda a semana, informou o secretário.