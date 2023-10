Ana Paula Renault descobre traição e faz desabafo: ‘Meu namorado tem uma esposa’

A apresentadora seguiu dizendo que foi pega de surpresa e garantiu que não sabia que estava fazendo o papel de amante. “Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, porém estávamos namorando intensamente. Eu achava que ele era livre e desimpedido e que ele estava só comigo, só que não era o caso.” Ana Paula não revelou o nome do namorado, apenas falou que ele é um homem de 42 anos que mora em Porto Alegre, mas está em São Paulo a trabalho.

“Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e, até então, bem legais e bem apaixonados. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Ele foi na casa de um amigo meu comigo como meu namorado. Ele foi The Town comigo, só que a sorte dele é que sou aversa as redes sociais. Gosto de utilizá-la para algo maior. Ele talvez se sentia confortável [com isso e pensava]: ‘Ela não vai fazer stories, ela não vai tirar uma foto, ela não vai querer publicar'”, comentou Ana Paula, que chegou a pedir para um fotógrafo para não tirar fotos dos dois juntos no festival de música