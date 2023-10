Andressa Urach revela que o filho escolhe as mulheres para os vídeos

Andressa Urach revelou que o filho, Arthur Urach, é o responsável por escolher as mulheres com quem grava. A modelo aproveitou para elogiar o casting do rapaz, que também é responsável por filmar e dirigir as cenas da ex-vice Miss Bumbum.

“Uma mulher mais linda que a outra. Falei para o Arthur, ‘olha que já estou gostando da coisa’. O Arthur está escolhendo bem, está bom o casting. É ele que escolhe”, explicou a modelo, nos stories do Instagram.

Andressa Urach revelou, há duas semanas, que estava namorando o mecânico profissional Sérgio Carvalho. A modelo, que já revelou que vai continuar fazendo programas e vídeos quentes, revelou que o rapaz não assiste suas cenas e contou como eles se conheceram.