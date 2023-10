Andressa Urach revela reação do namorado ao falar que não vai deixar de ser garota de programa

“Falei para ele que tenho foco financeiro no meu trabalho e para a gente namorar, a condição seria ele aceitar o que faço como atriz pornô. Falei que ia continuar gravando com homens e mulheres. Também disse que ia seguir trabalhando como garota de programa. Tenho pensado muito no meu futuro e aposentadoria. Então, meu foco mesmo é vida financeira. Isso foi muito conversado antes da gente iniciar o namoro”, salientou ela, detalhando a reação do namorado ao ouvir a condição.