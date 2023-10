Android 14 é lançado pelo Google; veja novas funções da atualização

Em relação a tela de bloqueio, o sistema permite definir atalhos personalizados, como leitor de QR ou aplicativo Google Home, para ter acesso rápido com um toque aos controles mais usados ​​no aparelho. Começando nos celulares Pixel 8 e 8 Pro, o Android 14 também permite a criação de papéis de parede generativos de IA. O usuário pode escolher entre sugestões predefinidas ou criar uma imagem do zero.

A atualização do Android também conta com um novo app de saúde: o Health Connect, que vai substituir o Google Fit. A plataforma permite compartilhar dados do telefone com os aplicativos de saúde e vice-versa. Para quem tem alguma dificuldade de visão, o novo sistema vai permitir um dimensionamento de texto de até 200%, o que deve melhorar a acessibilidade.