Angélica comemora 11 anos de Eva em festa com o tema Barbie

Vestida com look rosa, Angélica recebeu a atriz Juliana Silveira , a irmã, Marcia Marbá, entre outras convidadas. Animada, a anfitriã se fantasiou ao lado das amigas para tirar fotos. “Comemorando a nossa Eva”, escreveu Juliana. O bolo era temático e tinha três andares. A pista de dança foi decorada com fotos da aniversariante.