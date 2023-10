Anitta publica foto quente com rapaz no chuveiro e movimenta web

Anitta agitou a web ao publicar no Instagram, na noite do último domingo (15/10) uma foto quente no chuveiro com seu novo affair. Entretanto, a Poderosa não revelou a identidade do rapaz, que seria o cantor italiano Damiano David, e instigou seus seguidores.

“Para que eu não diga o que presumo… adivinhem quem é??? Mil vezes… muito, muito em breve”, descreveu a cantora. Por conta do vapor no vidro, não é possível identificar o homem. Nos comentários do post, muitas pessoas pediram para Anitta revelar quem é o rapaz. “Já sabemos quem é, aninha, mas pode deixar que vamos fingir surpresa e surtar mesmo assim, viu amor”, disse um usuário. “Estamos fingindo que não sabemos quem é, mamis”, brincou outro. Mas quem é Damiano David? O Måneskin surgiu em 2017 quando Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio ficaram em 2º lugar no X Factor. Quatro anos depois, em 2021, a banda se consagrou campeã do Eurovision com a música Zitti E Buoni e passou a emplacar ainda mais hits nas paradas musicais. Filho de comissários de bordo, David e o irmão viajaram por todo o mundo desde a infância, sendo introduzidos a várias culturas. Além do talento na música, o suposto affair de Anita também é reconhecido por sua expressão artística, que muitas vezes desafia convenções e normas tradicionais e o transformou em uma figura da cultura pop contemporânea. Damiano também é conhecido por defender a inclusão e a causa LGBTQIA+. Em 2021, durante um show na Polônia, ele beijou a boca do guittarista Thomas Raggi no palco, e fez uma declaração em favor da comunidade. “Achamos que todos deveriam ter permissão de fazer sem nenhum medo. Pensamos que todos devem ser completamente livres para ser o que quiserem. Obrigado, Polônia. O amor não é nunca errado”, gritou Damiano, em meio aos aplausos do público presente. Anitta diz estar “vivendo a vida” com affair após consultar cartomante Após consultar um cartomante, Anitta revelou que está “vivendo a vida” com um novo affair. A cantora foi flagrada, nos últimos dias, questionando um profissional sobre continuar flertando ou não. “Deu [certo]! Está rolando, assim… Estamos vivendo a vida”, respondeu a Poderosa, quando questionada pela Quem se as orientações do cartomante Fred Peres, estavam certas. “Tenho um monte de cartomante que vou ligando”, disse ela, alegando que sempre busca ajuda. Anitta ainda revelou que tem contato com cartomantes desde de sua adolescência. “A pessoa que falar que quer ler a minha mão, eu topo! Quando trabalhava na Vale, aos 17 anos, veio uma cigana no shopping e pediu para ler minha mão”, disse. “Ela disse que eu ia para o Japão, para os Estados Unidos e eu só pensava: ‘Essa mulher está doida’. Não tinha dinheiro nem para ir a São Paulo, quiçá Japão. E ‘cata’ depois eu no Japão”, completou.