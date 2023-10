Antônia Lúcia fica em segundo lugar entre os deputados que faltaram sem justificativa

Um levantamento realizado pelo Portal Metrópoles revelou que a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) se encontra em segundo lugar entre os parlamentares da Câmara dos Deputados que mais faltaram às sessões deliberativas sem justificativa desde o início da atual legislatura, em 1º de fevereiro de 2023.

De acordo com as normas da Câmara dos Deputados, a presença dos parlamentares é verificada no início de cada sessão por meio de registro eletrônico, ou, quando necessário, por listas de chamada nominal em Plenário. A representação dos eleitores por meio do voto nas sessões é uma das principais atribuições de um parlamentar.

O levantamento aponta que o deputado federal Júnior Lourenço (PL-MA) lidera o ranking com o maior número de ausências não justificadas, seguido pela deputada Antônia Lúcia. A parlamentar do Acre registrou um total de 17 dias de faltas sem justificativa às sessões do plenário, o que representa aproximadamente 28,75% dos compromissos a que deveria ter comparecido.

Desde o início da atual legislatura, a Câmara dos Deputados já acumulou um alarmante total de 958 faltas sem justificativa em sessões deliberativas.