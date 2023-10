Antônio Aquino assina convênio e Estado deve finalmente liberar recursos

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, assinou nesta terça, 17, o convênio entre a entidade e o governo do Estado no valor de 2 milhões de reais. O secretário de Educação, Aberson Carvalho, prometeu o pagamento para o último dia 6, mas os trâmites burocráticos impediram o depósito na conta da FFAC.

22 e 23

Os valores do convênio programado para ser liberado, agora, na segunda, 23, são referentes a temporada de 2022 e 2023. Os dirigentes de clubes pretendem quitar débitos para poder entrar em 2024 sem dívidas.

Café da manhã para celebrar

Dirigentes de clubes organizam para o sábado, 21, às 7h30, na sede da FFAC, um café da manhã com representantes do Estado para celebrar a liberação do valor.