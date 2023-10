Gladson acompanha Círio de Nazaré: “Renovar nossas esperanças”

O governador Gladson Cameli, do Progressistas, participou neste domingo (8) da procissão do Círio de Nazaré em Rio Branco, evento que reúne milhares de fiéis para celebrar a devoção à Virgem de Nazaré.

Em entrevista ao ContilNet, Cameli destacou a importância do Círio de Nazaré como um momento de profunda fé e renovação espiritual.

“É muita fé, é o momento onde a gente tem que renovar nossa fé, renovar nossas esperanças. E aqui não é o governador que fala, é um cristão”, afirmou o governador, ressaltando a dimensão espiritual do evento para ele.

O governador aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância de promover o bem e buscar a união, especialmente em um mundo marcado por conflitos e desunião.

“Os exemplos que acontecem no mundo, como a guerra e a desunião, nos fazem acreditar que é necessário cativar e promover sempre o bem. É com a fé e esperança que sempre temos essa união com a fé renovada, que a gente vai vencer os desafios e melhorar sempre, tentar melhorar a vida das pessoas diminuindo as desigualdades, cada um com seu jeito cristão, com a sua fé”, afirmou Cameli.

Gladson Cameli também ressaltou a importância de construir pontes e expressou sua gratidão durante o Círio de Nazaré. “Agradecer sempre, todo dia eu agradeço por todas as pessoas. Todos nós temos que sempre agradecer. E eu estou para agradecer e pedir a Deus que me ajude a não errar muito, porque são milhares de pessoas que cabe a uma ação de um governador e é com essa mesma determinação que nós vencemos a pandemia que a gente vai vencer os outros desafios”, concluiu o governador.