Após 7 anos, Acre se prepara para realizar a 4ª Conferência Estadual da Juventude

A governadora em exercício, Mailza Assis, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18), o decreto de convocação para a 4ª Conferência Estadual da Juventude, que acontece nos dias 26 e 27 de outubro.

O evento será coordenado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Juventude, e tem como tema “Juventude, Educação e Esporte: Construindo no presente, um Futuro com Qualidade de Vida e Participação Social”.

A conferência estadual faz parte da 4º Conferência Nacional de Juventude, que tem como tema, “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”.

A última edição da Conferência Nacional, convocada pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), aconteceu em 2015, quando consequentemente, também foi realizada a última edição no Acre.

As conferências são importantes instâncias de debates e decisões sobre políticas públicas em diversas áreas. Entre os assuntos a serem abordados estão educação e violência, que serão debatidos por jovens e pessoas dedicadas ao desenvolvimento dessa faixa etária. Além disso, as diretrizes aprovadas nas conferências definem os temas que serão prioridades nos próximos anos.

O local e outras informações relacionadas ao evento serão divulgadas nos próximos dias.