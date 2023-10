Após acusações de traição, homem esfaqueia adolescente e deita sobre o corpo dela para esconder crime

Uma tentativa de feminicídio foi registrada no interior do Acre, em Mâncio Lima. Segundo informações, a vítima com as inicias J.B da S seria uma adolescente de 16 anos e da etnia Kaxinawa e residente da Aldeia Formoso – onde teria ocorrido o fato -, que convivia maritalmente com o acusado por aproximadamente 7 meses.

No último domingo (15), por volta das 8h, a vítima estava arrumando a casa, quando o companheiro chegou bêbado e passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão, dentre outras ofensas, acusando de ter relação com outros homens.

Em seguida, a vítima teria respondido que não queria mais seguir com o relacionamento e foi tomar banho no rio junto com uma prima, sendo impedida pelo acusado, que a puxou pelos cabelos e trancou no quarto, onde estavam dois irmãos menores de 18 anos. Segundo informações, o acusado desferiu uma facada no peito da vítima, que desmaiou.

Uma prima que estava na residência informou à polícia que o acusado colocou a vítima desmaiada em cima da cama, escondeu a faca embaixo do travesseiro e deitou por cima da vítima, para que ninguém visse que ele havia esfaqueado a companheira.

Ainda de acordo com o relato, a prima retirou o acusado de cima da vítima a força e viu o ferimento, quando foi chamar outros familiares para ajudar e perceberam que o acusado havia fugido e se escondido. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde retomou a consciência e passou por atendimento médico.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Feijó.