Após chuvas, nível das águas do Rio Acre sobe mais de 10 centímetros em 24 horas; saiba mais

Com as chuvas registradas na capital acreana no último domingo (1), o nível das águas do Rio Acre voltaram a subir. No sábado (30), o manancial media 1,40 metros. Já no domingo, o nível das águas desceu 3 centímetros, medindo 1,37 metros.

Após as chuvas do domingo, o manancial amanheceu, nesta segunda-feira (2), com 1,48 metros, com aumento de 11 centímetros nas últimas 24 horas.

Segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco, foram registrados 45 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. Antes de domingo, Rio Branco só havia registrado chuva em 25 de setembro, com apenas 4,6mm.