App para falar com cachorro? Veja opções que prometem diálogo com pets

2. Dog Teaser – Sons para cães

O Dog Teaser — Sons para cães, que também está disponível apenas para dispositivos Android, oferece uma série de recursos de som para interações divertidas com cães, desde “Riso”, “Faminto” e “Alívio”, até “Indignação”. A aplicação conta com o diferencial de oferecer sons de diferentes tipos de animais, como tigre, aves, urso e papagaio. O app conta com uma versão Pro, que disponibiliza outros tipos de sons e a remoção de anúncios, no valor de R$ 4,99/mês, R$ 15,99/ano ou uma compra única no valor de R$ 41,99.

3. Tradutor de Cães

O Tradutor de Cães, disponível apenas para dispositivos iPhone, foi projetado para ajudar filhotes e adultos em treinamentos. O app opera através da emissão de sons reconhecíveis pelos cães para que prestem atenção à mensagem que o usuário deseja passar, o que facilita na aprendizagem dos animais. Dentro do aplicativo, é possível escolher a intensidade da frequência de apitos ou definir o formato de um para a realização de tarefas. Além disso, é possível ter acesso a guias com comandos básicos para ensinar aos cães. O Tradutor de Cães possui um plano pago, que fornece aos usuários mais recursos no valor semanal de R$ 15,90 e anual de R$ 37,90.

4. Barkio: Monitoramento Canino

O aplicativo Barkio: Monitoramento Canino, disponível para dispositivos Android e iPhone, ajuda na comunicação com cães de uma forma diferente: através do monitoramento remoto. O app funciona por meio da conexão com outro dispositivo, que opera como um monitor das ações do animal, ajudando o tutor a acompanhar o bichinho em tempo real. Também é possível habilitar o recurso de notificações durante o processo de monitoramento. A versão paga do app disponibiliza outros recursos, como fotos, gravações de vídeo e monitoramento por vídeo ilimitado no valor mensal de R$ 19,00 e anual de R$ 99,00.

5. Dogo — adestrar cachorro