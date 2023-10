Armado, fazendeiro ameaça pescador que implora para não morrer; Vídeo

Após a divulgação de imagens nas redes sociais, a Polícia Civil do Maranhão deu início a uma investigação para apurar o caso de quatro pescadores que foram ameaçados e humilhados pelo proprietário de uma fazenda situada no povoado Lagoa do Sapo, município de Magalhães de Almeida, no interior do estado.

Veja as imagens:

O caso ocorreu na última terça-feira (10/10). Os pescadores, conforme mostram as imagens gravadas a mando do fazendeiro, ficaram sob a mira de uma espingarda após serem acusados de invadir um lago e pescar sem autorização.

Nas imagens, é possível ver o dono da fazenda, identificado como Márcio, armado com uma espingarda. Ele afirma que o vídeo foi gravado para denunciar uma suposta invasão de terras.

“É isso que eu faço com quem invade as minhas terras”, diz o fazendeiro.

Pescador implorou para não morrer

O homem que aparece no vídeo estava pescando em uma lagoa que passa por dentro da propriedade do fazendeiro. Sob a mira da arma, o pescador implora para não morrer e chama pelo pai, que também estava no local pescando com outros dois amigos.

Os quatro homens são expulsos do local, obrigados a deixar todo o material de pesca para trás. Uma das vítimas tem 74 anos e faz tratamento contra um câncer.