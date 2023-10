Assaltante capota carro em perseguição na região do bairro Santa Inês

Um criminoso foi preso neste domingo (1) depois de capotar o carro em que estava durante uma perseguição na antiga estrada de Porto Acre, no bairro Santa Inês, em Rio Branco (AC).

O assaltante identificado pelo nome de Lázaro Cristian Santos Guerra, de 22 anos, roubou o veículo Toyota Corolla de cor branca estacionado em frente a Escola Estadual Chico Mendes, localizada no bairro Santa Helena, segundo distrito da capital.

O roubo aconteceu enquanto o proprietário do veículo, que tinha estacionado o carro temporariamente, saiu para votar para o conselho tutelar, deixando a esposa e uma criança de apenas 2 anos dentro do veículo.

Armado com uma pistola e uma faca, o assaltante anunciou o crime, ordenando que a mulher deixasse o veículo imediatamente. No entanto, a criança ficou presa no banco de trás, tornando a situação ainda mais angustiante.

O assalto ocorreu bem em frente ao Batalhão da Polícia Militar (BPtrans), surpreendendo a todos pela ousadia do criminoso. As autoridades foram imediatamente acionadas, e uma perseguição teve início.

Um cerco foi montado para capturar o suspeito, que, ao entrar na antiga estrada de Porto Acre, no bairro Placas, perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento violento. Surpreendentemente, Lázaro Cristian Santos Guerra saiu ileso do acidente e foi detido pelos policiais no local. Ele foi posteriormente encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da justiça.

Já o veículo que ainda estava em processo de financiamento e não possuía seguro, acabou tendo danos irreparáveis no acidente.