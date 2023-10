“Assassino da Lua das Flores” é a estreia da semana no Cine Araújo

O longa “Assassino da Lua das Flores” estreia nesta quinta-feira (19), no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. Dirigido por Martin Scorsese, o filme é inspirado no best-seller homônimo do escritor David Grann e também baseado em uma história real.

A trama acompanha a jornada do povo Osage, na região de Oklahoma, que vê vários de seus membros assassinados após a descoberta de petróleo sob o solo de sua reserva, na década de 1920.

Quando os homicídios tomam grandes proporções, o caso passa a ser investigado pelo FBI, a agência que tinha acabado de ser criada na época. Os agentes se infiltraram na região para expor uma grande conspiração envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

O elenco do longa conta com nomes como Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser,Lily Gladstone, Robert de Niro, John Lithgow, Jesse Plemons, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleau, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Shepherd

Além de "Som da Liberdade", os filmes "O Exorcista: O Devoto", "O Protetor: Capítulo Final", "Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso", "Trolls 3 – Juntos Novamente" e "Jogos Mortais X" também estão em cartaz.