Assembleia goleia OAB e os próximos jogos serão em Cruzeiro do Sul

Com gols de Pedro Balú, Hulan, Paulinho Pit Bull, Nicolau e André Hassen, o time da Assembleia venceu a OAB por 5 a 2 na noite desta segunda, 9, no campo da OAB, e os próximos desafios da equipe serão em Cruzeiro do Sul.

Na sexta, 13, no Cruzeirão, o desafio da Assembleia será contra a seleção da Prefeitura e no sábado, 14, a equipe enfrenta a Pelada Maria do Céu.

“Na nossa última passagem pelo interior (Sena Madureira) fomos derrotados. Teremos jogos difíceis em Cruzeiro do Sul, mas teremos um elenco com mais opções”, comentou o técnico Jairo Barbosa.