Atletismo fecha a fase Estadual dos Jogos Escolares na Ufac

Depois de muitas indefinições, a fase Estadual dos Jogos Escolares 2023 terá as disputas no Atletismo neste sábado, 14, a partir das 8 horas, na pista da UFAC para fechar a competição. 132 alunos-atletas irão disputar 12 provas em busca de vagas na fase Nacional dos Jogos, programada entre os dias 26 deste mês e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Provas com barreiras

Pela primeira vez no Estado serão organizadas provas com barreiras. Para as meninas, o desafio será 80 metros e os garotos irão disputar a prova de 100 metros.

Inscrições fecham segunda

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar tem até a próxima segunda, 16, para fechar as inscrições dos 211 alunos/atletas acreanos na fase Nacional. A delegação acreana viajará de ônibus para Brasília.