Avião cai nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco; ambulâncias são acionadas

Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (29) nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco quando uma aeronave caiu em uma área próxima ao aeroporto.

As primeiras informações disponíveis são escassas. Até o momento, não se sabe se a aeronave envolvida no acidente é de pequeno ou grande porte. Equipes de socorro, incluindo ambulâncias e bombeiros, foram rapidamente acionadas para o local. A situação é tensa, e a extensão dos danos e as informações sobre possíveis vítimas ainda estão sendo apuradas.

Mais informações em instantes