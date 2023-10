Bebê morto em tragédia de avião no Acre tinha um ano e sete meses de vida

O bebê que estava a bordo do avião Caravan que caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã deste domingo (29), tinha um ano e sete meses de vida. A criança viajava no colo da mãe, Ana Paula Melo que também morreu na tragédia.

O avião foi identificado como modelo Cesna Caravan, com prefixo PT-MEE e pertencia à empresa amazonense Art Táxi Aéreo, que faz a linha Acre-Amazonas.

O avião caiu cerca de 500 metros depois da cabeceira da pista do aeroporto, numa região de mata fechada próximo a uma fazenda, às margens da na BR-364. Estavam a bordo nove passageiros – incluindo o bebê no colo de sua mãe, e dois tripulantes, o piloto e o copiloto. Veja a lista dos passageiros mortos, clicando aqui.

O penúltimo acidente grave com avião no Acre ocorreu em 30 de agosto de 2002, em que morreram 23 pessoas. O avião era da empresa Rico Linhas Aéreas e vinha de Cruzeiro do Sul, caindo a poucos metros da cabeceira da pista do Aeroporto de Rio Branco.