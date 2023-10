Bebê nasce sem ânus e mãe percebe ao ver a urina dele ficar verde

O pequeno Charlie nasceu em agosto de 2022 com uma rara má-formação: o bebê inglês não tinha ânus e o fato só foi descoberto após ele começar a urinar na cor verde.

Antes de completar o primeiro ano de vida, Charlie já tinha passado por seis cirurgias para tentar reparar o problema e usava bolsas de ileostomia.

A descoberta se deu poucas horas após o nascimento da criança, a mãe estranhou a dificuldade dele em acordar e a coloração da urina. A cor verde do xixi revelou que a criança estava se intoxicando devido à incapacidade de defecar.

Nascer sem ânus é uma má-formação incomum, que atinge uma a cada 5 mil crianças no mundo. Em um vídeo no Instagram, o endocrinologista Aloísio Vargas, da clínica Belief Human Co, de São Paulo, alertou que a urina verde ou azulada geralmente está associada à infecções bacterianas extremas.

A mãe do menino, Vickie Thompson contou que o filho foi levado às pressas para uma cirurgia e, por conta disso, ela teve de ficar afastada dele muitos dias. “Não podíamos acompanhá-lo já que a saúde dele era muito frágil e podíamos prejudicá-lo”, afirmou à mãe em uma campanha dedicada ao garoto no GoFound Me.

Bebê passou por série de cirurgias

Apesar de parecer um problema de solução relativamente simples – criar uma abertura onde antes não havia -, o bebê teve de passar por múltiplas cirurgias. A criação de um canal para evacuação só conseguiu ser concluída quando ele tinha três meses, e boa parte do intestino da criança já havia morrido pelo contato constante com toxinas.

Por hora, o bebê segue usando a bolsa de ileostomia e os médicos buscam uma forma de fazer com que seu sistema digestivo passe a funcionar normalmente.

“Meu filho é feliz e está saudável e é isso que é impotante para mim. Quis contar essa história para conscientizar e ensinar as mães como examinar seus bebês logo ao nascer para evitar essas complicações”, completou a mãe em entrevista ao The Sun.