Biah Rodrigues revela por que é submissa a Sorocaba

Biah Rodrigues voltou a falar sobre os motivos para ser submissa ao marido, Sorocaba. Em resposta à pergunta de um seguidor, ela explicou que o motivo principal é a religião.

“Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus (Tiago 4:7). A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus”, começou a influenciadora.

Ela afirmou ainda que “submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, devemos nos preocupar com os irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa (Filipenses 2:3-4)”.