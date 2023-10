Bittar diz que moradores da Reserva Chico Mendes vivem ‘enjaulados’ e critica ICMBio: “O sistema ali é comunista”

Os membros da CPI do Senado Federal que investiga as ONGs que atuam na Amazônia Brasileira, cumprem uma série de agendas na região do Alto Acre nesta quinta-feira (19).

Além de realizar uma audiência pública em Epitaciolândia, com a presença de prefeitos e vereadores dos municípios da regional, os senadores visitaram a Reserva Extrativista Chico Mendes, uma das mais importantes no Acre.

Após a visita, o senador Marcio Bittar (União Brasil/AC), relator da CPI e requerente da visita no Acre, fez duras críticas ao ICMBio, órgão que coordena a Resex Chico Mendes.

“Como é que se sentem os moradores da Reserva Chico Mendes? Enjaulados. O sistema ali é comunista. Eles não podem fazer nada se o ICMBio não autorizar. Tem limite para criação de gados, limite para quantidade de borracha. Não é sustentável. Eles dependem de subsídio, isso significa que estão sempre na mãos dos outros”, disse ao ContilNet.

A visita e outras agendas

A visita na Resex Chico Mendes foi requerida pelo relator da CPI, senador Marcio Bittar (União Brasil/AC). Os senadores, membros da comissão, presidente Plinio Valério (PSDB/AM), o vice-presidente, senador Jaime Bagattoli (PL/RO) e o senador Styvenson Valentim (Podemos/RN) também compõe a comitiva que chegou ao Acre na madrugada de quarta-feira (18).

Na sexta-feira (20), está marcado também uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que irá debater a atividade das ONGs na Amazônia e do Ministério Público Federal.