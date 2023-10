Bocalom anuncia obras que irão alavancar infraestrutura de Rio Branco; veja os projetos 

Nesta semana, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) assinou a ordem de serviço para a construção da ponte do Igarapé Judia, na região do 2º Distrito da capital. A obra já era esperada há mais de 30 anos pelos moradores.

A obra está orçada em mais de R$ 7 milhões. Cerca de R$ 3,4 milhões é fruto de uma emenda da vice-governadora, na época senadora, Mailza Assis. O restante foi compensado com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

RELEMBRE: Com mais de R$ 7 milhões investidos, Bocalom assina ordem de serviço para a construção da Ponte da Judia

Também com recursos próprios, desta vez orçada em R$ 15 milhões, o prefeito já havia assinado a execução da obra do primeiro viaduto de Rio Branco, na Estrada Dias Martins, próximo ao Araújo Mix. Ambas as obras têm prazo de entrega em até 8 meses.

VEJA TAMBÉM: Bocalom diz que o viaduto da Av. Ceará deve ficar pronto em 8 meses e dá detalhes do segundo

Além da ponte e do elevado, o prefeito anunciou uma série de outros projetos que deverão transformar Rio Branco em um grande canteiro de obras já nos próximos dias.

Ao ContilNet, Bocalom deu uma informação importante: é esperado que já nos próximos 40 dias, seja assinada também a ordem de serviço para a construção do Viaduto da AABB, também na Dias Martins. É uma obra fruto da emenda do senador Marcio Bittar, do União Brasil.

O prefeito ainda deu detalhes sobre os próximos projetos que serão prioridade da gestão. “Serão mais 10 unidades básicas de Saúde que nós vamos construir, ainda tem o Restaurante Popular no 2º Distrito, tem mais 3 unidades de atendimento à pessoa idosa, ou seja, muita obra”.

Ramais de inverno a verão

Cumprindo uma promessa de campanha, Bocalom disse que a Prefeitura vai seguir trabalhando na manutenção dos ramais na zona rural de Rio Branco. Ao todo, são mais de 150 ramais contemplados, sendo 5 que estão sendo asfaltados.

“Nunca aconteceu isso pela Prefeitura de Rio Branco. Nunca gastou o que estamos gastando com ramais. Nunca fez uma intervenção tão grande como estamos fazendo agora. Nós estamos fechando esse 3º ano de trabalho com 5 ramais asfaltados e o restante com piçarramento”, destacou.

“Produzir para empregar”

O prefeito lembrou que o lançamento das obras alavancam também a economia, gerando empregos diretos e indiretos na capital. Para se ter uma ideia, só na obra do elevado da Dias Martins, serão cerca de 200 empregos gerados, já na obra da Ponte do Judia, quase 70 novas vagas. “É o nosso projeto produzir para empregar que está acontecendo. Nós procuramos gastar da melhor forma possível os recursos públicos de Rio Branco”, finalizou Bocalom.