Bocalom assina ordem de serviço para construção da ponte do Igarapé Judia

A ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o Igarapé Judia, ligando o bairro 6 de Agosto às regiões do Canaã e Judia, nas proximidades do Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco, será assinada nesta manhã de terça-feira (3), pelo prefeito Tião Bocalom.

Trata-se de uma das obras mais cobradas pela população à atual gestão municipal.

Na verdade, a ponte até já existiu. Mas, construída em madeira, com as constantes enchentes e a deterioração, passou a oferecer risco à população que utiliza a passagem, tanto pedestre como motorista.

A nova ponte terá 88 metros de extensão, com acesso pavimentadas nas duas tampas, contemplando vários serviços.

“Vamos dar respostas satisfatórias à população em relação a essa obra”, disse Tião Bocalom.