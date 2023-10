O prefeito de Rio Branco, Tião Boclaom, e o secretário de Estado da Saúde, Pedro Pascoal, foram as primeiras autoridades acreanas a chegarem ao local onde caiu, neste domingo (29), o avião Caravan que matou um total de 11 pessoas, todas carbonizadas.

Quando as autoridades chegaram, ainda havia chamas na fuselagem do avião. A aeronave pertencia à empresa ATR (Arte Táxi Aéreo), com sede em Manaus (AM).

O prefeito Tião Bocalom declarou, no local do acidente: “Infelizmente não houve sobrvivente”.