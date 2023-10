Bocalom participa do Círio e fala sobre lei que inclui evento em calendário turístico

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou com do tradicional Círio de Nazaré neste domingo, 8 de outubro. O evento, que celebra a Nossa Senhora de Nazaré, reuniu fiéis e devotos de toda a capital, marcando uma das mais importantes manifestações religiosas da cidade.

Ao ContilNet, o gestor destacou um momento marcante de sua própria história pessoal. Durante a sanção da lei no sábado (7), o prefeito revelou um evento transformador que ocorreu em sua vida em 1980, durante as festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

“Sempre fui devoto e como eu contei ontem na hora da sanção da lei, eu me considero que sou um homem, que graças a Deus, no dia de Nossa Senhora Aparecida do ano de 1980, o que aconteceu comigo é uma coisa que nunca tinha acontecido, o pessoal que mexe com energia elétrica nunca viu. Então eu considero que eu sou resultado da fé”, compartilhou emocionado o prefeito.

Em outro trecho, Bocalom enfatizou sua satisfação em relação à recente sanção de uma lei que inscreve o Círio de Nazaré no calendário turístico de Rio Branco. O evento, que ocorre no segundo domingo de outubro, agora se junta oficialmente ao repertório de celebrações da cidade.

“Sancionamos a lei que coloca o Círio de Nazaré no calendário turístico, que cai no segundo domingo do mês de outubro. Então algumas vezes, inclusive, vai coincidir com o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da nossa Rio Branco, padroeira da nossa catedral. Então, estou feliz de poder ter feito isso e entrado na história do mundo católico”, encerrou Bocalom.