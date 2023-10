Bolsa Família: Caixa começa a pagar adicional de R$ 50 a famílias; veja calendário

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quarta-feira (18), a beneficiários do Bolsa Família, um valor adicional de R$ 50 por criança de até seis meses. Ao todo, cerca de 283,7 mil famílias receberão o valor extra em outubro.

Segundo o banco, serão pagos seis parcelas mensais do valor às famílias já cadastradas no programa do governo federal, desde que o bebê tenha sido registrado no Cadastro Único. O valor irá se somar aos R$ 600 do Bolsa Família.

O benefício, batizado de “Variável Nutriz”, será pago por criança. Ou seja, caso os beneficiários do Bolsa Família tenham dois bebês de até seis meses, o adicional pago será de R$ 100. No caso de três crianças, o valor será de R$ 150. E assim por diante.

As datas de pagamento serão de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social), conforme o calendário de pagamento do Bolsa Família (veja mais abaixo o cronograma de outubro).

Além do valor por bebê de até seis meses, o Bolsa Família, que foi relançado na atual gestão de Lula (PT), paga os adicionais de:

R$ 150 por crianças de até 6 anos;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

De acordo com a Caixa, em outubro, serão pagos cerca de R$ 2,1 bilhões para a proteção de bebês, crianças, adolescentes e gestantes, em todos os estados e no Distrito Federal.

Confira o calendário de pagamento em outubro:

Final do NIS: 1 – pagamento em 18/10

Final do NIS: 2 – pagamento em 19/10

Final do NIS: 3 – pagamento em 20/10

Final do NIS: 4 – pagamento em 23/10

Final do NIS: 5 – pagamento em 24/10

Final do NIS: 6 – pagamento em 25/10

Final do NIS: 7 – pagamento em 26/10

Final do NIS: 8 – pagamento em 27/10

Final do NIS: 9 – pagamento em 30/10

Final do NIS: 0 – pagamento em 31/10

Como sacar?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e internet banking. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa para realizar o saque.

Segundo a instituição, os beneficiários também podem utilizar o cartão para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito.

Além disso, há a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.