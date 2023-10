Bom para ninguém: Corinthians e Flamengo empatam em São Paulo

Em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1, neste sábado, 07, na Neo Química Arena. Os dois gols foram no segundo tempo: Gerson marcou uma pintura para o Fla, enquanto Fábio Santos igualou de pênalti, na reta final.

Com o resultado, o Flamengo está em quinto no Brasileirão, com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo. O Fla está atrás ainda de Bragantino, Palmeiras e Grêmio, com 45, 44 e 44, respectivamente. Os três ainda jogam neste final de semana.

Já o Corinthians está em 12º, com 31 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento é o Santos, com 27. O Peixe joga com o Palmeiras neste domingo (08). Entre eles, aparecem ainda Internacional, Bahia e Vasco da Gama, com 29, 28 e 27 pontos, respectivamente.

Como foi a partida?

O Corinthians começou melhor, com Rojas cobrando falta e Renato Augusto arriscando de fora da área. Aos poucos, porém, o Flamengo foi tomando conta da partida. As primeiras boas chegadas foram com Erick Pulgar e Ayrton Lucas.

Aos 31, Everton Ribeiro recebeu na região da lateral esquerda. Sem indicar se foi chute ou cruzamento, acertou a trave. Pouco depois, Bruno Henrique arriscou da entrada da área, mas sem sustos para Cássio. O Flamengo, aliás, encerrou o primeiro tempo com seis finalizações de fora. Ainda na primeira etapa, Yuri Alberto e Gerson chutaram, mas fraco.

O Flamengo voltou do intervalo com a mesma pegada do primeiro. Aos 3, Bruno Henrique exigiu grande defesa. Na sequência, Léo Pereira cobrou falta sem perigo, mas Gerson abriu o placar em um lindíssimo chute de fora da área. O Corinthians não se intimidou e foi com tudo para cima, encurralando o Fla. Aos 31, Léo Pereira colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti, convertido por Fábio Santos.

Próximos compromissos

Por conta da Data-Fifa, o Brasileirão vai parar. Assim, o Flamengo só volta a campo no próximo dia 19, uma quinta-feira, quando visita o Cruzeiro, às 19h. Já o Corinthians joga com o Fluminense, fora de casa, na noite anterior, às 21h30.

CORINTHIANS 1 X 1 FLAMENGO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 07/10/2023

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez (Fagner, aos 22’/1ºT), Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Felipe Augusto, aos 29’/2ºT), Maycon, Renato Augusto (Giuliano – Intervalo), Rojas (Romero, aos 12’/2ºT) e Wesley (Pedro, aos 12’/2ºT); Yuri Alberto Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Matheuzinho, aos 30’/2ºT ), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Victor Hugo, aos 30’/2ºT ), Erick Pulgar, Gerson (Arrascaeta, aos 18’/2ºT) e Everton Ribeiro (Luiz Araújo, aos 40’/2ºT); Bruno Henrique e Pedro (Gabigol, aos 18’/2ºT) Técnico: Mário Jorge

Gols: Gerson, aos 9’/2ºT (0-1) e Fábio Santos, aos 33’/2ºT (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Cartões amarelos: Gabriel Moscardo (COR); Erick Pulgar e Léo Pereira (FLA)