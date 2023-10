Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Sena Madureira

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram controlar no último final de semana mais um incêndio considerado de grandes proporções. A ocorrência se deu nas dependências da serraria do km 7, BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

De acordo com o sargento Isaías, no sábado (7) a equipe foi acionada e constatou o sinistro que atingiu uma pilha de madeira, conhecida como sarrafo. Até agora, ninguém soube explicar como se iniciou o incêndio. “Ao chegar no local, constatamos que existiam outras pilhas de madeira e o risco iminente do fogo se alastrar. Sendo assim, empregamos toda a técnica necessária e conseguimos debelar as chamas, evitando maiores transtornos”, confirmou.

Foram utilizados na ação em torno de 5 mil litros de água. Além deste caso, outras oito ocorrências foram registradas no final de semana em Sena Madureira tanto na zona urbana quanto na rural.