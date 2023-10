Brasiléia realiza Dia das Crianças com recorde de público

O Dia das crianças foi regado de muito colorido, alegria e diversão com brincadeiras, distribuição de pipoca, algodão-doce e muito passeio no trenzinho e carruagem das princesas em Brasiléia, interior do Acre.

A Praça Hugo Poli ficou lotada, onde uma multidão, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos participaram da comemoração.

Com o tema: Brasiléia no Mundo Encantado das Crianças, a prefeita Fernanda Hassem convocou as pequenas realezas, que compareceram para comemorar o Dia das crianças.

O show de talentos também marcou a noite dedicada às crianças, que vieram de todos os bairros para participar da festa em homenagem a elas.

Estiveram presentes o presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, secretários municipais, a comunidade dos diversos bairros e a criançada, que fez a festa animados pelos palhaços Pipoca e Peteleco.

A pequena Maria Valentina, de 8 anos de idade, era uma das centenas de crianças na praça Hugo Poli. “ A festa está muito linda, eu adoro as princesas e a prefeita Fernanda Hassem teve muito bom gosto de fazer esse tema. Eu e a minha prima viemos juntas e adoramos a festa das crianças”, disse.

Uma família que mora na cidade vizinha de Cobija (Bolívia), que também participou da festa das Crianças em Brasiléia disse: “Viemos da Bolívia com as crianças participar dessa linda festa, fomos sendo bem recebidos, estamos felizes compartilhando o Dia das Crianças em Brasiléia”.

Dona Francisca tem 70 anos e há 30 trabalha como artesã. De acordo com ela, a participação nas atividades é muito importante para ela. “ Eu já tenho 70 anos e sempre venho vender meus artesanatos nos eventos da prefeitura. Parabenizo a prefeita Fernanda Hassem, que sempre nos dá essa oportunidade através das atividades que ela realiza aqui na praça, fico muito feliz em fazer parte dessa equipe que traz seus produtos e alimentos para vender nessas oportunidades. Hoje deu muita gente, foi uma festa muito grandiosa e linda”, elogiou a artesã.

A Prefeita Fernanda Hassem participou ativamente da festa, juntamente com as crianças. De acordo com ela, o trabalho em equipe foi essencial para o sucesso do evento. Quero aqui agradecer a toda nossa equipe, que se empenhou para que o Dia das crianças fosse um sucesso. Recebemos aqui, crianças de todos os bairros, a comunidade Jaminawa, que veio participar, além de estudantes das escolas aqui presentes. Foi uma festa linda, cheia de amor e muita alegria. Meu coração transborda de gratidão, em ver nossa praça com essa multidão, as famílias aqui trazendo suas crianças para se divertir neste dia tão especial dedicado a elas”, agradeceu a prefeita.

Veja fotos da festa que coloriu a Praça Hugo Poli: