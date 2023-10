Brasileiras são resgatadas de exploração sexual na Bolívia

Uma ação conjunta entre as autoridades brasileiras e bolivianas resultou no resgate de duas brasileiras que eram vítimas de tráfico humano com fins de exploração sexual. A operação, desencadeada após uma denúncia à Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre, ocorreu na última sexta-feira (29), mas só foi tornada publico neste domingo (1).

As vítimas, duas mulheres com idades de 20 e 31 anos, foram enganadas com falsas propostas de emprego na Bolívia, o que é uma tática comum em atividades de tráfico humano. Geralmente, indivíduos em situação de vulnerabilidade são alvos desse tipo de exploração, como foi o caso das brasileiras resgatadas.

A ação coordenada contou com a colaboração das autoridades bolivianas, em especial o Comando Departamental de Polícia de Pando, que se empenhou em localizar e resgatar as vítimas. A Interpol em Cobija também desempenhou um papel crucial na rápida identificação e localização das mulheres.

Após o resgate, as duas brasileiras foram conduzidas de volta ao Brasil com o apoio da Polícia Federal de Epitaciolândia, onde receberão as devidas assistências e cuidados necessários para se recuperarem do trauma sofrido. Além disso, outras ações foram realizadas no final da tarde do mesmo dia, culminando na prisão de três indivíduos envolvidos no tráfico humano em Cobija, que agora enfrentarão as consequências de seus atos perante a justiça.