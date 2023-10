Brasileiro que estava em rave está desaparecido após invasão do Hamas em Israel

“Invadiram o local onde ele estava escondido no abrigo e não sabemos mais dele”, diz a amiga Luana Diorio.

Nos últimos dias, Glazer fez uma série de publicações em suas redes sociais de eventos em Tel Aviv, capital de Israel. Nascido em Porto Alegre, ele mora no país, segundo a descrição de seu perfil em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, há postagens recentes no stories em que ele compartilhou vídeos da rave da qual participava, marcando a localização, Gaza.

Ataques feitos pelo grupo palestino Hamas, que lançou foguetes e invadiu o território de Israel neste sábado, deixaram pelo menos 100 mortos, em Israel segundo o balanço oficial dos serviços de emergência do país. Em Gaza, após a resposta israelense, que incluiu bombardeios aéreos, pelo menos 198 pessoas morreram neste sábado, de acordo com os órgãos de saúde palestinos. Vídeos mostram os momentos que antecederam o ataque, com dezenas de homens armados invadindo o território de Israel por Gaza.