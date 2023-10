Bruno de Luca vai responder por omissão de socorro a Kayky Brito

O ator Bruno de Luca vai responder por omissão de socorro, após supostamente não ter ajudado o também ator Kayky Brito durante um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A decisão da Justiça carioca acontece após pedido do Ministério Público do estado.

Em setembro, Kayky Brito sofreu um grave atropelamento, foi socorrido pelo motorista e internado em estado grave. Minutos antes do acidente, ele estava em um quiosque com Bruno de Luca, que foi embora do local sem dar qualquer assistência ao amigo.

No dia seguinte, Bruno De Luca afirmou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que viu o atropelamento, mas não sabia que a vítima era Kayky.

O relato, no entanto, contraria imagens registradas pelas câmeras de segurança e depoimentos de pessoas presentes no local. As testemunhas disseram que Bruno foi avisado sobre o acidente e sobre quem era a vítima antes de fugir pela areia da praia.

No pedido, o MP diz: “[De Luca] Foi o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita.”

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Bruno de Luca. O espaço para manifestação do ator segue aberto.

Bruno de Luca não pode responder, diz advogado

Mais cedo, a equipe de Rodrigo Brocchi, responsável por defender Bruno de Luca, disse ao Estadão que o ator não poderia ser acusado de omissão de socorro no episódio do atropelamento de Kayky Brito.

“Em momento algum Bruno de Luca pode ser acusado de omissão de socorro, já que várias pessoas já estavam prestando o auxílio necessário, inclusive chamando os bombeiros. Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio”, disse a defesa do ator por e-mail.