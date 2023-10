Caminhão que transportava várias caixas de cigarros contrabandeados é apreendido; motorista foge

Em patrulhamento de rotina na rodovia AC-40, que liga os municípios de Senador Guiomard e Plácido de Castro, uma guarnição do policiamento de trânsito (BPTRAN) avistou um caminhão tipo boiadeiro.

Os policiais deram ordem de parada para averiguação, mas o motorista do caminhão empreendeu fuga. Os agentes fizeram um acompanhamento até um ramal e conseguiram interceptar o veículo.

O motorista desceu rapidamente do caminhão, entrou em área de mata e conseguiu fugir.

Na averiguação do veículo, os agentes encontraram uma vasta quantia de cigarros contrabandeados, que estavam escondidos na carroceria do veículo.

O caminhão juntamente com a carga de cigarros foram encaminhados para a Delegacia do município de Senador Guiomard e agora as investigações ficam a cargo da Polícia Civil.