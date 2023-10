Campeonato Estadual terá rodada com Santa Cruz e Galvez em campo

A longa primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 terá mais uma rodada dupla nesta quinta, 5, a partir das 14h50, no Florestão. O Santa Cruz enfrenta o Rio Branco e o Galvez joga contra o Recriança.

Santa Cruz com observador

A diretoria do Santa Cruz fechou uma parceria com o Adriano Martins e o observador estará no Florestão para acompanhar as partidas do grupo C.

Galvez muito favorito

Mesmo com a equipe ainda necessitando de muitos ajustes na parte tática, o Galvez enfrenta o Recriança como muito favorito. O meia Macaxeira é um dos destaques do Imperador.