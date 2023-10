Canva anuncia 6 novos recursos com inteligência artificial; conheça todos

O Canva anunciou, na última quarta-feira (4), um novo pacote de recursos com inteligência artificial (IA). Trata-se do Estúdio Mágico, um ambiente de edição que reúne seis ferramentas com diversas finalidades — como gerar textos ou animações e trocar formatos ou estilos. A novidade faz parte das comemorações de 10 anos da empresa de design, mas não é a primeira vez que o editor utiliza IA, já que, desde março de 2023, o recurso Edição Mágica está disponível para todos os usuários. A maioria das funções do Estúdio Mágico, contudo, está restrita a assinantes do Canva Pro, que custa a partir de R$ 34,90.