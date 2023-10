Carro abandonado é incendiado na capital; veja o vídeo

Na noite de quinta-feira (05), um veículo foi consumido pelas chamas no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, situado no 2º distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações não oficiais, o veículo em questão pertence a uma locadora de automóveis e teria sido utilizado em um ataque ocorrido no mesmo bairro no dia anterior. Populares que passavam pelo local entraram em contato com o número de emergência 190 da Polícia Militar, informando sobre a presença de um carro abandonado no bairro.

As autoridades policiais responderam prontamente à chamada e se dirigiram ao local indicado. No entanto, ao verificar a situação do veículo, não encontraram registro de roubo ou furto relacionado a ele.Foi então que um grupo de pessoas decidiu tomar uma ação extrema e incendiou o automóvel. A situação se tornou incontrolável, e o Corpo de Bombeiros (CBMAC) foi imediatamente acionado.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com o veículo já completamente envolto pelas chamas, tornando impossível qualquer tentativa de salvamento.

A partir desse incidente, a investigação passa agora para a responsabilidade da Polícia Civil, que buscará esclarecer os detalhes do uso do veículo no ataque anterior e o motivo por trás do incêndio subsequente.