Carro se choca com motocicleta que saia de ramal no interior do Acre

Equipe do Cifitran está apurando um caso de colisão envolvendo uma moto e um carro ocorrido por volta das 13 horas deste sábado, dia 7, onde deixou o condutor da motocicleta com um corte na perna esquerda.

Segundo foi apurado com os agentes de trânsito, o condutor da moto de 24 anos estava em sua moto modelo Honda/Titan, placa QWN 5H32, indo sentido zona rural, rumo a sua casa após sair do trabalho pela Estrada Velha, que tem acesso pela BR 317, saindo da cidade de Epitaciolândia.

Quando se aproximou de um frigorífico a poucos quilômetros da BR, teria sido surpreendido por um carro modelo Hyundai/HB20, placas NXS 4A51, que saiu do matadouro repentinamente acessando o ramal.

O piloto da moto não teve tempo de desviar e bateu no canto direito do para-choque, fazendo com caísse no ramal, sofrendo um corte na perna e desmaiasse. O motorista do carro ficou no local a espera do resgate que foi acionado, além de prestar esclarecimentos aos agentes de trânsito.

O jovem sofreu arranhões pelo corpo e alguns pontos na perna, onde sofreu o corte devido a batida no para-choque. Algumas horas depois foi liberado e levado para casa onde irá se recuperar. As partes deverão ser ouvidas e tentar um acordo sobre o acidente.